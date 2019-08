La stagiun passada ha Janis Baumann tranter auter gudagnà en sia categoria la seria da cursas dal Swiss Bike Cup. Quest onn è el vegnì a Brünn en Tschechia vice-campiun d’Europa tar ils juniors.

Grazia als buns resultats dal davos temp ha Baumann uschia er dastgà ir als campiunadis mundials a Mont Sainte-Anne en il Canada. Gist tar sia premiera, en la cursa dal team relay, ha Baumann gudagnà cun ses collegas d’equipa l’emprima medaglia dad aur per la Svizra. Far furora vul il giuven talent grischun uss er en la cursa da cross-country dals juniors.

Multitalent da sport

Janis Baumann vala sco in multitalent. Il giuven n’è betg sulettamain ferm sin il velo, mabain er sin ils skis da passlung. Tuttina saja el sa decidì per il sport da mountainbike, ina giada pervia che quest sport plaschia anc in zic meglier e per l’autra sajan las schanzas pli grondas da daventar in di in dals megliers dal mund.

Ils gens ha Janis survegnì da ses bab Urs Baumann ch’è sez er mountainbiker. Urs Baumann trenescha er ses figl e sa gida cun Janis nua ch’el mo sa e po. Cura ch’i va per il sport da mountainbike è quest duo, bab e figl, strusch da separar.

