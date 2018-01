Il numer 2 dal mund cunter il numer 1 dal mund – quai è il final da las dunnas a l’Australian Open da tennis a Melbourne. Suenter il numer 2 Caroline Wozniacki dal Danemarc è era il numer 1 Simona Halep da la Rumenia en il final. Halep ha battì la Tudestga Angelique Kerber en in gieu dramatic cun 6:3, 4:6 e 9:7. Avant aveva Caroline Wozniacki battì Élise Mertens da la Belgia cun 6:3 e 7:6. La sonda vegn quai en mintga cas a dar ina nova victura ad in turnier da Grand Slam. Ton Halep sco Wozniacki han anc mai gudagnà in dals 4 gronds turniers dal mund. La victura da l’Australian Open è lura gist era il numer 1 da la rangaziun mundiala da tennis.

Legenda: Caroline Wozniacki è l'emprima finalista da l'Australian Open. Keystone

RR novitads 09:00