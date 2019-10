Belinda Bencic ha pudì far frunt a la Slovaca Polona Hercog ed ha la finala gudagnà cun 1:6, 6:3 e.. 6:4. En il quartfinal po Bencic fruntar sin Dajana Jastremska da l'Ucraina (WTA 28) u sin Kirsten Flipkens (WTA 120) da la Beglia.

Uschia è Bencic betg be en il quartfinal per il turnier a Moscau, mabain er anc adina en la cursa per pudair sa participar al final a Shenzen en la China. Igl è il turnier final da las meglras otg giugadras da tennis da l’onn.

