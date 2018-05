Granit Xhaka è sco i para betg sa blessà uschè ferm sco temì. In examinaziun da MRI ha mussà ch'el ha sulet ina contusiun al schanugl sanester. Ils lioms èn intacts ed il giugader da mez sto far intgins dis pausa.

El manchenta uschia il gieu da test da la dumengia cunter la Spagna. Al campiunadi mundial en la Russia po el far part. - La blessura è capitada en in duel cun Valon Behrami en in trenament. L'accident è capità curt avant la fin d'in trenament durant ferma plievgia e sin terren strusch da giugar.

RR novitads 22:00