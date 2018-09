Yann Sommer è il ballapedist da l'onn 2018. Il goli da Borrussia Mönchengladbach e da la naziunala svizra ha gudagnà il Swiss Footbal Award sco gia avant dus onns.

Denis Zakaria - che gioga medemamain tar Borrussia Mönchengladbach ed en la naziunala svizra - è Rookie da l'onn e Xherdan Shaqiri ha sajettà il gol da l'onn - quel da la victoria en il gieu dal campiunadi mundial encunter la Serbia.

Sco trenader da l'onn è il trenader naziunal Vladimir Petkovic vegnì elegì e Lara Dickenmann è la ballapedista da l'onn.

Ina honuraziun speziala hai dà per Stephan Lichtsteiner per ses passa 100 gieus en la naziunala svizra. Entant ha Lichtsteiner giugà 103 giadas per la naziunala svizra. Mo Alain Geiger cun 112 e Heinz Hermann cun 118 partidas han giugà pli savens per la naziunala svizra.

RR novitads 22:00