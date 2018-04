Ils Young Boys en uschia curt avant vegnir campiun svizzer per l'emprima giada dapi il 1986. Sin il segund en la tabella, Basilea, han ils bernais uss, tschintg rundas avant la fin, in avantatg da 13 puncts. Per garantir il titel da campiun svizzer manca ad els be pli ina victoria a chasa cunter Lucerna.

Sion ha dà in bun gieu cunter Basilea, ha la finala però stuì sa cuntentar cun in pari 2:2. Lucerna ha gudagnà cunter Turitg cun 2:1. Perquai che S. Gagl ha pers sonda saira cunter Thun è Lucerna da nov sin plazza trais da la tabella.

Xamax a partir da l'autra stagiun en la Super League

Senza giugar sez èsi matematicamain gia cler ch'il club da Neuchâtel fa la proxima stagiun il pass da la Challenge League en la Super League. Schaffusa ch'è sin il segund plaz da la tabella na po betg pli stgatschar Xamax da l'emprim plaz perquai ch'els han pers a chasa cunter Rapperswil-Jona cun 2:4.

Il club da tradiziun è stà campiun svizzer ils onns 1987 ed 1988. Avant sis onns ha Xamax stuì bandunar la la pli auta liga suenter ch'il club aveva fatg concurs.

