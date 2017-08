YB en ils playoffs

Ils Young Boys èn sa qualifitgads per ils playoffs da la Champions-League.

En il gieu da return han ils Bernais battì Dynamo Kiew cun 2:0. Suenter l' 1:3 en il prim gieu è YB vinavant pervi da la regla dal gol d'ordaifer.

Ils gols per YB han sajettà Hoarau en la 13avla minuta cun in penalti e Lomtomba en la 90avla minuta. Las 6 minutas prolungaziun n'han betg tanschì a Kiew per sajettar anc in gol.

Per Sion è l’aventura Europa a fin

Il club da ballape da Sion perencunter è crudà ora sco spetgà en la qualificaziun per la cuppa d'Europa. En il gieu da return ha Sion giugà pari 1:1 cunter Suduva Marijampole da la da la Lituania - quai malgrà las bleras schanzas.

Suenter il 0:3 en il prim gieu è l'aventura Europa a fin per ils Vallesans. Il gieu è stà a Genevra avant 410 aspectaturs.