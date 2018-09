Per YB cumenza in nov chapitel istorgia.

Gia en l’emprim gieu da gruppa da la Champions League fruntan ils Young Boys sin in dals gronds. Manchester United è in ensemble da stars cun Paul Pogba, Marouane Fellaini u Romelu Lukaku. Plinavant astga il nov trenader dad YB, Gerardo Seoane, beneventar tar el a chasa José Mourinho ch’ha gia gudagnà la Champions League cun il FC Porto e cun Inter Milaun.

Sulet il pastget pleda per YB

Malgrà ch’ils Young Boys dastgar giugar a chas en il Stade de Suisse, là nua ch’ils Bernais han anc festivà avant paucs mais il titel da campiun svizzer è il grond favurit en quest emprim gieu da gruppa da la Champions League Manchester United. In plus per YB è ch’i vegn giugà sin in pastget artifizial. Quai saja in avantatg per l’equipa da chasa ha manegià José Mourinho.

Sa fugir dals Red Devils na ston ils Young Boys franc betg. Il FC Basilea ha mussà el passà ch’igl è pussibel da batter Manchester United ch’ha triumfà fin oz trais giadas en la Champions League, la davosa giada avant 10 onns.