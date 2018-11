Zenhäusern manchenta be per pauc il podest

Il podest:

Marcel Hirscher, Austria 1:51.04 Henrik Kristoffersen, Norvegia + 0.09 André Myhrer, Svezia + 1.41

L'Austriac Marcel Hirscher è il victur da l'emprim slalom da la stagiun da la cuppa mundiala. A Levi ha Hirscher gudagnà cun in avantatg da 9 tschientavels sin il Norvegiais Henrik Kristoffersen. Gia var 1,4 secundas enavos è il Svedais André Myhrer vegnì sin plaz 3.

Ils Svizzers

4. Ramon Zenhäusern + 1.45

6. Daniel Yule + 1.57

11. Tanguy Nef + 1.83

14. Loic Meillard + 2.11

16. Luca Aerni + 2.31

Ils Svizzers han cumenzà bain la stagiun: Ramon Zenhäusern e Daniel Yule èn vegnids sin ils buns plazs 4 e 6. Be per 0.04 secundas ha Zenhäusern manchentà in plaz sin il podest. Ed en si'emprima cursa da la cuppa mundiala è il Genevrin Tanguy Nef daventà 11avel.

Il proxim termin en il chalender da skis è la cursa rapida da proxima sonda a Lake Louis, nua che er Beat Feuz vegn ad esser da la partida.

RR novitads 15:00