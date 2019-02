Dus dieschavels han mancà a Ramon Zehnhäusern per la medaglia da bronz ad Are. Il skiunz vallesan è vegnì 5avel dal slalom. Bain ha el fatg bun 7 rangs en il segund percurs, ma en l'emprim ha el fatg in grond sbagl curt avant il final.

Marcel Hirscher procura per l'emprima medaglia d'aur per l'Austria a questa WM da skis. Per la terza giada suenter 2013 e 2017 vegn Marcel Hirscher campiun mundial en il slalom. Insumma va il campiunadi mundial ad Are a fin cun in triumf total per l'Austria che va gist per l'entir set da medaglias.

Il podest

Marcel Hirscher da l'Austria 2:05.86

Michel Matt da l'Austria +0.65

Marco Schwarz da l'Austria + 0.76

Ulteriurs Svizzers

Ils skiunzs svizzers han pers il cumbat per ina medaglia gia en l'emprim percurs. Meglier Svizzer è Ramon Zenhäuserns che fa il sigl dal 12avel sin il 5avel plaz. A Zenhäusern mancan la finala 20 tschientavels sin la medaglia da bronz. Loic Meillard, anc 7avel suenter l'emprim percurs, daventa 14avel. Daniel Yule è crudà ora gia en l'emprima cursa dal slalom mundial.

Ramon Zenhäusern – 5avel

Loïc Meillard – 14avel

Spievel da medaglias

En il spievel da medaglias vesi dentant ora meglier per la Svizra. Ella maina ensemen cun la Norvegia cun mintgamai duas medaglias d'aur, ina d'argient ed ina da bronz.

Spievel da medaglias rang e naziun

aur

argient

bronz total

1. Svizra

2 1 1 4 1. Norvegia

2 1 1 4 3. Stadis Unids

2 0 2 4

4. Austria

1 4 3 8 5. Italia

1 1 1 3 5. Frantscha

1 1 1 3 5. Slovachia

1 1 1 3 8. Slovenia

1 1 0 2 9. Germania

0 1 0 1 9. Svezia

0 1 0 1

