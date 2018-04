En la seria da best of seven van ils ZSC Lions uschia en avantatg cun 1:0. Il sulet gol è crudà en la 35avla minuta. La proxima partida da final è la sonda a Turitg.

Final dals play-offs (best of seven)

Partida

Seria

12.04.2018 Lugano - ZSC Lions

0:1

Lugano - ZSC Lions

0:1

L'EHC Kloten ha pers l'emprima partida per la qualificaziun da la liga cunter ils Rapperswill-Jona Lakers, quai cun 1:4. Cunquai èn ils Turitgais en dischavantatg vers ils aspirants da relegaziun en la seria da best of seven.

RR novitads 23:00