Mehmedi ha giugà en tut 76 partidas per la Svizra ed è sa participà al campiunadi mundial il 2014 ed al campiunadi europeic il 2016 e quest onn. L'EURO saja stà in bel punct da finiziun ed el saja engrazaivel d'avair dastgà passentà tants onns en il ravugl da la naziunala, uschia Mehmedi. Sia ultima acziun per la naziunala vegn adina a restar en memoria – el ha sajettà in dals penaltis decisivs en l'otgavelfinal cunter la Frantscha.

El veglia ussa sa conentrar sin sia squadra en la Bundesliga Wolfsburg. La decisiun ha dentant er motivs famigliars. La gievgia è Mehmedi vegnì per la terza giada bab.