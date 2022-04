Legenda: Fabiana Mottis durant il final Neuchâtel volley

Sin questa stagiun ha Fabiana Mottis midà da Volley Lugano tar Neuchâtel Volley, il meglier club da ballarait da la Svizra. Quest transfer mussa l'enorm talent da la giuvna da 18 onns ch'è creschida si a Lostallo. En ina famiglia narra per il sport da ballarait sco ella gi. En il pitschen club Moesa Volley che ses bab trenescha ha ella cumenzà sco mattina. Svelt è sa mussà che Fabiana Mottis è fitg talentada. Sia via ha menà da Lostallo a Bellinzona e vinavant tar Lugano nua ch'ella è vegnida pliras giadas campiunessa svizra en las categorias U17 ed U19.

L'onn passà, la fin da la stad e sin la nova stagiun lura il transfer tar Neuchâtel. E cunquai ina gronda midada: in nov club, ina nova citad, a Bienna ses nov gimnasi, cun il franzos ina nova lingua. Il bler nov ed esser lunsch davent da chasa haja dà in pau da morder l'emprim. La via tar il club da Neuchâtel, nua che tut saja fitg professiunal, saja defintiv stà la dretga. Gia l'atun passà, ha Fabiana Mottis gudegnà cun ses nov club il titel e la trofea en il Supercup ed uss il titel da campiunessa svizra. Sias emoziuns èn grondas ed i saja simplamain incredibel. Betg mo il titel, mabain era tut quai ch'ella haja cun ses be 18 onns gia cuntanschì en il sport da ballarait. Suenter che la Grischuna ha survegnì la stagiun passada la distincziun «Rookie of the year», vegn ella proximamain undrada da Swiss Volley cun il titel «Youngster of the year»

La Grischuna che vegn campiunessa svizra en acziun