La staffetta svizra da nudar 4x200 meters crawl cuntanscha il final dals gieus olimpics a Tokio. Cun in record svizzer èn els sa qualifitgads sco sisavels per il final.

Il quartet sa cumpona da Antonio Djakovic, Nils Liess, Noè Ponti e Roman Mityukov. Il team ha ina vegliadetgna media da be 21 onns. Els han pulverisà il record vegl per passa 4 secundas e mesa.

In zic fortuna han ils Svizzers dentant gì: Nils Liess è siglì in zic baud en l'aua – dentant gist anc aifer la toleranza. Sch'el fiss partì be in tschientavel pli baud, fiss la Svizra vegnida disqualifitgada.