Suenter che las cursas spertas, tant las cursas rapidas sco er ils super-g’s, èn vegnidas annulladas al final da la cuppa mundiala da skis a Lai pervia da l’aura, n’èn las cartas betg pli uschè bunas per Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami d’anc gudagnar la culla gronda da cristal.

Principal per Marco Odermatt èsi ina pitra terrada che las cursas spertas en vegnidas annulladas pervia da la naiv e la tschajera. En questas cursas avess il giuven talent svizzer pudì gudagnar blers puncts encunter Alexis Pinturault en il cumbat per la culla gronda. Uschia ha il Franzos vinavant in avantatg da 31 puncts sin Odermatt, quai avant las davosas duas cursas tecnicas, il slalom gigant ed il slalom.

Uss dovrel jau bler agid d’Alexis Pinturault. Ma quest plaschair na vegn el betg a far a mai.

Encunter Pinturault, che vala sco spezialist da las disciplinas tecnicas, vegni ussa grev per Odermatt. Ina pitschna schanza datti tuttina. Il Svizzer sto dentant batter cleramain il Franzos en il slalom gigant. Gartegiass quai, gudagnass Marco Odermatt pli probabel er gist la culla pitschna da cristal en quella disciplina. Là ha il Svizzer in avantatg da 25 puncts sin il Franzos. Schanzas minimalas da gudagnar questa culla pitschna ha er anc il Croat Filip Zubzic, che stuess dentant gudagnar la davosas cursa e sperar che Odermatt e Pinturault na gudagnassan nagins puncts.

Parta Odermatt al slalom?

N’è il classament general anc betg decidì la sonda suenter il slalom gigant, vegn Marco Odermatt pli probabel er ad ir a la partenza al slalom da la dumengia. El stuess dentant sperar che blers crodian ora per anc gudagnar puncts en questa disciplina, pertge sin ils skis curts na sa sentia el betg propi bain, uschia Odermatt suenter ch’il super-g è vegnì annullà. La davosa giada è Marco Odermatt partì avant trais onns ad in slalom e pers en quel bunamain tschintg secundas sin Ramon Zenhäusern.

Lara Gut-Behrami dovra quasi in miracul

Per la skiunza tessinaisa èn las schanzas da gudagnar la culla gronda da cristal svanidas sin in minimum. Gut-Behrami avess duvrà urgentamain puncts en la cursa rapida ed il super-g, sia disciplina da parada. Uschia mancan a Lara Gut-Behrami anc adina 96 puncts sin Petra Vlhova. E sin program stattan be pli las duas disciplinas tecnicas, las disciplinas da parada da la Slovaca. Lara Gut-Behrami stuess gudagnar il davos slalom gigant da la stagiun e sperar che Petra Vlhova na gudogna nagins puncts pli. En mintga cas na vegn Gut-Behrami betg ad ir a la partenza al slalom.