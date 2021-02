Trumpada per las Svizras ed ils Svizzers en il sprint en stil classic a Falun en Svezia: Tar las dunnas è l'occurrenza stada a fin per Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich suenter la qualificaziun. Tar ils umens èn Erwan Käser e Jovian Hediger sa qualifitgads per il quartfinal.

Gudagnà las cursas da sprint han la Svedaisa Linn Svahn ed il Norvegiais Johannes Hoestflot Klaebo. Quel po uschia gia festivar sia 40avla victoria en la cuppa mundiala.