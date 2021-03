audio Organisar a curta vista cursas: Intervista cun Menduri Kasper 07:31 min, Actualitad dals 12.03.2021. laschar ir. Durada: 07:31 minutas.

Gia per la segunda giada en roda han ils organisaturs da la pli gronda cursa populara da la Svizra, il Maraton da skis engiadinais, stuì dir giu la cursa gia il schaner. Enstagl da laschar pender las alas han ils organisaturs da la cursa l’emprim dà a curriduras e curridurs la pussaivladad da far lur agen maraton insacura tranter ils 5 ed ils 13 da mars sin il traject da la cursa. Il maraton Individual era naschì. Ed alura è anc vegnì la dumonda da la Federaziun internaziunala da skis FIS da surprender las cursas da la cuppa mundiala dad Oslo. En Engiadina ha ins dalunga detg Gea.

Almain cursas da la cuppa mundiala

Per almain avair in zichel il sentiment da l’emna da maraton e da la cursa tradiziunala ha ins la pussaivladad da far il maraton individual. Enstagl da currer cun quattordesch milli auters, po mintgina e mintgin uss far la cursa sulet. E sco ivetta il davos di spetga lura anc la cursa da la cuppa mundiala per l’elita. Quella cursa ha§n ins surpiglià dad Oslo. Uschia fa il circus da la cuppa mundiala da passlung gia per la terza giada fermativa en Grischun. Suenter las cursas da Tavau Nordic, dal Tour de ski en Val Müstair è l’Engiadin'Ota ussa en il chalender. Malgrà la gronda experientscha da la regiun en l’organisaziun dad eveniments gronds da sport è quest la premiera per la cuppa mundiala da passlung.

Classicher sur 30, respectiv 50 kilometers

Las cursas da distanza lunga en las cursas roialas en il circus da passlung. Tgi che gudogna las cursas da distanza lunga è il retg, ni la regina dal passlung. Tar las dunnas va la victoria segir sur la dominatura dals campiunadis mundials ad Oberstdorf Therese Johaug. Tar ils umens vegn quai a dar in cumbat tranter ils megliers norvegiais sco Emil Iversen, Sjur Röthe ni Johannes Kläbo. Dentant ha er Alexander Bolshunov da la Russia anc avert in quint cun il 50er. Ad Oberstdorf è el vegnì segund. Il meglier trumf svizzer a la partenza e segir Dario Cologna. Il Jauer, che ha gudagnà sin quest traject gia quatter giadas il Maraton da skis engiadinais ordinari.