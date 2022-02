Las medaglias:

Marte Olsbu Röiseland (NOR) 34:46,9 Elvira Öberg (SWE) + 1:36,5 Tiril Eckhoff (NOR) +1:48,7

Las Svizras:

24. Lena Häcki + 3:40,6

39. Amy Baserga + 5:31,1

En la persecuziun dal biatlon è Lena Häcki sa classada sco meglra svizra sin plazza 24. Ella ha stuì far 4 rundas da chasti. Uschia n'ha ella betg pudì mussar ina prestaziun sco il 2018 a Pyeongchang, nua ch'ella aveva anc dumagnà in diplom cun ina sumeglianta plazza da start. Almain è Häcki sa qualifitgada uschia per il start da massa da sonda. Là pon be las meglras 30 far part.

Sia collega da team Amy Baserga è vegnida da far bun 15 plazzas ed è la finala vegnida 39avla, cun 3 rundas da chasti.

Nova campiunessa olimpica è la Norvegiaisa Olsbu Röiseland. Argient ha gudagnà la Svedaisa Elvira Öberg, avant l'ulteriura norvegiaisa Tiril Eckhoff.

Sprint dal venderdi

Las medaglias:

Marte Olsbu Röiseland (NOR) Elvira Öberg (SWE) Dorothea Wierer (ITA)

Las Svizras:

23. Lena Häcki

54. Amy Baserga

Las biatletas svizras n'han gì nagina schanza en il sprint sur 7,5 kilometers: Lena Häcki ha bain pudì persvader sin la loipa, i n'ha dentant mancà tar la segirezza da culp. Uschia ha ella stuì far duas rundas da chasti. La finala ha ella gì in retard da 1:46,0 minutas sin Röiseland ed ha be cuntanschì plazza 23.

Er Amy Baserga n'ha betg persvas tar il sajettar. Ad ella han mancà 2:39,9 minutas sin il meglier temp ed è uschia vegnida sin rang 54.

Gia la quarta medaglia per Röiseland

La Norvegiaisa ha mussà tant tar il sajettar sco er sin la loipa ina prestaziun briglianta. Ella ha gudagnà il venderdi la medaglia dad aur cun passa 30 secundas avantatg sin Elvira Öberg da la Svezia. Bronz ha fatg la Taliana Dorothea Wierer.

Per Röiseland è la medaglia d'aura da la persecuziun gia la quarta medaglia als gieus olimpics a Peking. En l'occurrenza singula sur 15 kilometers ha ella fatg bronz ed en la staffetta maschadada aur.