Persecuziun sur 12,5km la dumengia

Ferms vents han fatg greva la vita tar la cursa da persecuziun. Ils Svizzers Sebastian Stalder cun 4 sajets fallads e Niklas Hartweg cun 5 sajets fallads, vegnan sin ils plazs 36 e 38. Victur è daventà senza in sbagl al stan da sajettar, il Franzos Quentin Fillon Maillet.

Il podest:

Quentin Fillon Maillet (FRA) Tarje Bö (NOR) Eduard Latypow (RUS)

Per Fillon Maillet èsi la 5avla victoria en seria en questa disciplina. Il Franzos da 29 onns aveva gia gudagnà aur en la cursa singula, er ina disciplina nua ch'il sajettar è zunt impurtant. Johannes Bö che ha pudì partir sco emprim en la cursa da persecuziun, ha stuì far 7 rundas da chasti ed è la finala daventà 5avel.

Ils Svizzers:

36. Sebastian Stalder

38. Niklas Hartweg

Tar cundiziuns da vent difficilas ha Stalder sajettà quatter giadas dasperas, e Hartweg tschintg giadas. Joscha Burkhalter è vegnì surpassà durant la cursa, quai che munta esser ord la cursa. Benjamin Weger aveva ord raschuns da sanadad desistì d'ir a la partenza.

Sprint sur 10km la sonda

Al sprint n'èn ils Svizzers betg sa rangads en ils top 20. Cunzunt a Benjamin Weger n'è la cursa betg gartegiada, ed el vegn a sa concentrar sin la cursa da staffetta. Sebastian Stadler, Niklas Hartweg e Joscha Burkhalter èn sa qualifitgads per la persecuziun da dumengia.

Il podest:

Johannes Bö (NOR) Quentin Fillon Maillet (FRA) Tarjei Bö (NOR)

Il Novegiais da 28 onns è ì a moda suverana per aur en il sprint da 10km biatlon a Peking. Segund è vegnì il Franzos Quentin Fillon Maillet e terz il frar dal victur, Tarjei Bö. Per Johannes Bö èsi gia la terza medaglia d'aur a gieus olimpics.

Ils Svizzers:

27. Sebastian Stadler

37. Niklas Hartweg

45. Joscha Burkhalter

53. Benjamin Weger

Als Svizzers n'è gartegià nagin exploit, Sebastian Stadler vegn sco 27avel meglier Svizzer en il sprint da 10km biatlon. Stadler ha rumì tuttas 10 nodas cun sajettar. Ensemen cun in temp en ils megliers 60, dat quai in handicap da 1:47 per la cursa da dumengia.

Malgrà che Benjamin Weger ha stuì far be ina runda da chasti, na vegni probablamain betg a tanscher per el da pudair ir al start dumengia. Il rutinier dal Vallais, ha pers memia bler temp sin ils megliers en la China. Sur ils 10km ha el incassà 2:40 retard sin ils megliers. Sco 53avel na fai per el nagin senn da far part en la persecuziun da dumengia.

Niklas Hartweg e Joscha Burkhalter han cuntanschì ils top 60 e fan er part da la persecuziun da dumengia.