Aur per l'atlet en sutga da roda Marcel Hug

Per la fin dal campiunadi europeic da la para-atletica leva a Pologna hai dà duas ulteriuras medaglias per la Svizra. L'atlet en sutga da roda Marcel Hug ha gudagnà sur 5'000 meters ses terz titel da campiun europeic quest onn. Per Hug è quai gia la 13 medaglia d'aur a campiunadis europeics. Tar las dunnas ha Patricia Eachus gudagnà bronz sur 5 km. - En total ha la Svizra gudagnà en la Pologna 18 medaglias, 8 dad aur.