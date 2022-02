Diplom olimpic per Melanie Hasler

Tar la premiera olimpica dal monobob als gieus olimpics da las dunnas hai dà in diplom per la Svizra. Melanie Hasler da l'Argovia è vegnida da defender ses 7avel rang il segund di da la concurrenza. En l'ultim da quatter percurs haja ella er dumagnà las grevas passaschas tranter las stortas 6 e 9, ha ella ditg. Per il podest han la finala mancà 1,78 secundas a l'atleta da 23 onns.

Emprima campiunessa olimpica en la nova disciplina da las dunnas è l'americana Kaillie Humphries. Ella ha gudagnà cun in avantatg da passa 1,5 secundas avant sia cumpatriota Elana Meyers Taylor.