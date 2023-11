La premiera da la cursa rapida dals umens a Zermatt/Cervinia n'è betg sut ina buna staila areguard l'aura. Sco gia ils dus ultims trenaments han er omaduas cursas stuì vegnir annulladas. La raschun èn vents ferms e navaglias, han ditg ils organisaturs. La segirezza dals skiunzs na saja betg garantida.

audio Naginas cursas a Zermatt: Tge di Markus Hasler, CEO da las pendicularas 04:47 min, ord Actualitad dals 13.11.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 47 Secundas.

Amez la truscha da l'organisaziun da las cursas è cun Markus Hasler er in Rumantsch. Il CEO da las pendicularas da Zermatt è era part dal comité d'organisaziun da las cursas da skis a Zermatt. La trumpada saja natiralmain stada gronda da stuair annullar omaduas cursas. Mal stettia el spezialmain per tut ils gidanters ch'han investì bler temp.

Ils organisaturs da las cursas a Zermatt guardan dentant uss gia enavant. Proxima fin d'emna spetgan las duas cursas rapidas da las dunnas. Markus Hasler è optimistic e spera ch'els hajan dapli cletg proxima fin d'emna – las prognosas d'aura èn actualmain numnadamain bunas.

Glindesdi stà nagin'opziun

Ina cursa il glindesdi na saja betg in'opziun, per duvrar quest di da reserva avessan las cundiziuns stuì esser stadas fitg bunas, ha declerà il directur da la cursa da la FIS Markus Waldner.

Uschia èsi era cler che la premiera d'ina cursa da la cuppa mundiala sur cunfins dat quest onn en l'aua. Las cursas rapidas da las dunnas da l'autra fin d'emna han numnadamain lieu sin territori talian.

Gia il segund ed il terz trenament èn vegnids annullads

Il segund trenament da gievgia l'emna passada n'ha betg pudì avair lieu. Gia la bun’ura aveva la giuria decis da far be in trenament scursanì pervi dal vent. La navaglia ha lura pudì far ir ad aua il trenament definitivamain. Er il trenament final, ch'era planisà per venderdi ha stuì vegnir annullà or dals medems motivs.