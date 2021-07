Ils Young Boys cumenzan cun in pari en la qualificaziun per la Champions League.

En la segunda runda da qualificaziun gioga YB ordaifer 0:0 cunter il campiun slovac Slovan Bratislava. Igl è stà ina partida senza grondas schanzas. Omaduas equipas han sulettamain sajettà ina giada entaifer 90 minutas sin il gol.

Ils Bernais èn bain stads pli ferms durant l'emprima mesadad – schanzas per YB n'hai dentant strusch dà. Suenter la pausa è la partida alura stada pli egualisada. En las ultimas minutas da la partida avess Marvin Spielmann gì il 1:0 per Berna sin il pe, ha dentant manchentà be per centimeters il gol.

Il gieu da return a Berna ha lieu l'autra mesemna a las 20.15.