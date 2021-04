Per tuttas equipas da chasa hai dà il glindesdi saira ina victoria. Ils Lakers, il ZSC e Genevra pon mesemna gia sa qualifitgar per il mezfinal.

Ina victoria surprendentamain clera hai dà per il SC Berna a chasa cunter Zug. Ils Bernais battan il victur da la qualificaziun cun 6:2. Gia suenter l'emprim terz era Berna cun 3:1 en avantatg. Zug ha bain sajettà en il segund terz il 3:2 tras Abdelkader, per dapli n'hai dentant betg tanschì. Untersander en la 54avla minuta e silsuenter Moser e Conacher (omadus en il gol vid) han procurà per il cler resultat. Suenter quatter partidas statti uss pari 2:2 tranter las duas squadras.

Legenda: Andre Heim celebrescha ses goal tar il 3:1 en l'emprim terz. Keystone

En las ulteriuras partidas da la saira battan ils Lakers Lugano cun 3:1, er cun 3:1 gudognan ils Lions cunter Losanna, e Genevra batta Friburg cun 4:0.

Ils trais victurs pon gia mesemna far il pass en ils mezfinals.