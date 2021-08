Per Petra Klingler è sia premiera olimpica en il raiver a fin suenter la qualificaziun. Ella ha cumenzà bain il di da qualificaziun e mussà ina ferma prestaziun. Cun 8,42 secundas vi da la paraid da 15 meters ha ella perfin battì ses agen record svizzer en il speed. Cun quai è la Turitgaisa suenter l'emprima da trais disciplinas sa rangada sin il 10avel plaz.

Suenter ch'ella aveva realisà in nov record Svizer, n'èsi betg pli gartegià sco giavischà. Tar la disciplina dal bouldrar ha ella cumenzà bain, ma è suenter dada ensemen e na saveva betg pli far vinavant.

Tar la terza e davosa disciplina, il raiver da lead, ha ella pudì raiver enfin il 16avel tegn, nua ch'ella è silsuenter crudada en la suga.

La fin hai tanschì per la Svizra per il 16avel plaz. Per pudair ir en il final avessi duvrà in plaz en ils top otg. Tut en tut èn 20 revidras stadas a la partenza.