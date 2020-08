Sch'ins passa durant quests dis a San Murezzan, alura dat dalunga la gronda massa da sportistas e sportists en egl. Tradiziunalmain treneschan ina buna part da quels durant ils mais da la stad en l’Engiadina Auta. Dapi passa 50 onns dispona il lieu dad in center da trenament d’autezza. En la regiun sa preparan sportistas e sportists da classa mundiala, dentant er sportists da massa, per lur proxima cursa. En temps da corona na succeda il trenament betg mo explicit cun la finamira da mussar tar la proxima cursa ina buna prestaziun, dentant er per restar fit.

Center da trenament fitg bain occupà

Era sche'i na dat durant questa stad pervia da corona nagins champiunadis mundials ed era betg Gieus Olimpics en il Giapun è ina part da la classa mundiala tuttina a San Murezzan en il trenament. La triatleta Daniela Ryf per exempel passenta savens ils mais da stad en Engiadin'Ota. Per il mument èn er ils curridurs da cursa d’orientaziun enturn ils leaders Daniel Hubmann e Matthias Kyburz en Engiadina. Sper ils atlets da classa sun dentant era fitg bleras atletas ed atlets da massa en la regiun. Quels cumbineschan a San Murezzan il trenament cun in per dis vacanzas.

Stupenta infrastructura e pussaivladads

En il center da trenament d’autezza a San Murezzan han las atletas ed ils atlets stupentas cundiziuns da trenament. Qua datti in vial da currer da 400 meters, dentant er ils indrizs per trair la culla e per sigl en aut. Gist dasperas è il bogn cuvernà dad Ovaverva, en vischinanza sa chattan la halla e plazzas da tennis. Sper il sport da currer san ins era trenar atletica leva, nudar, velo u cursa d’orientaziun.