Da glindesdi fin venderdi è il ballape stà per 140 uffants en il center da lur mintgadi. A Schluein ha MS Sports organisà in camp da trenament per uffants tranter 6 e 15 onns. Ils uffants han gudì d'astgar passentar in'emna quasi sco in profi da ballape.

Blers giuvens da la Surselva e conturn han dastgà viver quest'emna quasi sco in Cristiano Ronaldo u in Lionel Messi. Da glindesdi fin venderdi è vegnì trenà mintga di duas giadas sin il plaz da ballape a Schluein. Ils uffants da scola han dastgà giudair trenaments tar differents trenaders, nua che differents exercizis èn stads sin il program. Uschia han ils buobs e las buobas era pudì testar con spert ch'els vegnan da sajettar. Plinavant han els era giugà in turnier.

Maletg 1 / 9 Legenda: Il plausch stat en il center durant quests tschintg dis. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 2 / 9 Legenda: Ils uffants han dastgà giudair la bellezza plazza a Crap Gries. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 3 / 9 Legenda: Ils trenaders han preparà divers exercizis per ils uffants. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 4 / 9 Legenda: Ils participants han era trenà lur precisiun da sajettar. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 5 / 9 Legenda: Ils participants han era trenà lur precisiun da sajettar. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 6 / 9 Legenda: Ils participants han era trenà lur precisiun da sajettar. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 7 / 9 Legenda: Er il gentar communabel tutga tar il camp da trenament. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 8 / 9 Legenda: Ils trenaders han adina gì in'ureglia averta per dumondas dals 140 uffants. RTR, Gian Carlo Candinas Maletg 9 / 9 Legenda: Ils trenaders han accumpagnà ils uffants durant l'entira emna. RTR, Gian Carlo Candinas

Sa participads al camp da ballape n'èn betg mo giuvens e giuvnas che dattan ballape en in club, mabain era uffants che han simplamain vulì fufragnar in zic en il mund da ballape.

Sper il ballape han ils bun 140 uffants era giudì la cumpagnia. Mintga di han els gentà communabel, ed era activitads sco giugar lotto u giugar cartas èn stadas sin il program.

Iro Canal - il bab da quest camp da ballape

Legenda: Iro Canal, il «bab» dal camp da trenament. RTR, Gian Carlo Candinas

Uffants sajan per el quasi sco in elixier da viver, declera Iro Canal, ch'è dapi dus onns manader da camp tar MS Sports. Ins restia giuvens sch'ins dastga lavurar ensemen cun uffants.

L'um da 64 onns menziuna cun in surrir ch'intgins giuvens pensan ch'i sajan Messi u Ronaldo. Ma i ha era uffants ch'èn quasi anc mai stads sin in plaz da ballape e che veglian simplamain empruvar ora ina giada il sport. Natiralmain dovria era magari in zic pazienza cun tants uffants. Tut en tut saja dentant simplamain bel da vesair tants uffants che hajan in tal plausch vi dal sport da ballape, di Iro Canal.