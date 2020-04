Avant 4 onns han Larissa Tschenett e Maurus Malgiaritta, omadus d'annada 2001, prendì la decisiun e la schanza da vulair filar vid lur talent da dar tennis ch'els han scuvert cura ch'els gievan anc a scolina. Il giugar tennis lur passiun. Per realisar lur siemi ed empruvar lur fortuna da daventar sportists da professiun han els stuì bandunar lur famiglias e la Val Müstair. Cun be 15 onns è Larissa Tschenett ida a Kreuzlingen en il chantun Turgovia en l'internat d'ina scola da sport d'elita. Per Maurus Malgiaritta èsi ì a Bienna, en il center da prestaziun naziunal da Swiss Tennis. Larissa cun il siemi WTA en il ravugl da las megliras giugaduras da tennis dal mund. Maurus cun il siemi ATP e gudagnar in turnier da Grand Slam. Ed oz, quatter onns pli tard?

Da Bienna a Dornbirn

Suenter avair terminà la scola secundara e fatg 1 onn gimnasi sper trenar e dar turniers da tennis ha Maurus Malgiaritta interrut la scola. Mess in onn be sin la carta tennis, ha bandunà Bienna ed il center da Swiss Tennis ed è ì en Austria. La viva e trenescha el e cuntinuescha entant a far la matura, quai cun studi autodidactic, tge che pretenda blera disciplina. El è anc adina en il Cader C da Swiss Tennis, ha giugà turniers sin la tour internaziunala dals juniors. A dus da quels turniers ha Maurus triumfà e sa lavura enavant en la rangaziun.

Cun ses 19 onns n'è el uss betg pli junior e cumenza a giugar turniers da Future sin la ITF Tour dals umens. Quai è la categoria avant la ATP Challenger Tour e la ATP World Tour. Maurus Malgiaritta sa legra sin quest pass, era sche quel sa retardescha uss pervia dal coronavirus e la nova stagiun da tennis cumenza probabel pir l'avust. Ses siemi restia da s'avanzar e giugar in bel di cun ils profis sin la Tour d'ATP. Era sch'i na saja adina simpel, sia decisiun d'antruras saja stada la dretga ed el è anc adina motivà, d'astgar far quai ch'el fa il pli gugent, dar tennis.

Anc adina a Kreuzlingen

En quels 4 onns saja capità bler, di Larissa Tschenett. Suenter avair terminà la scola secundara ha ella cumenzà cun la scolaziun da commerzi. Il KV da sport che cuzza 4 onns e ch'ella terminescha l'autra stad. Quella scolaziun cumpiglia era da lavurar practic, tge che Larissa fa da preschent en in biro a Kreuzlingen. Ella abita dentant en ina WG e sper il practicum passenta ella numerusas uras sin e sper il plaz da tennis. Suenter turniers ella categoria U16 ha ella giugà sin la Tour internaziunala ITF dals juniors. Cun ses 19 onns è Larissa entant era gia sa mesirada a turniers da las dunnas, cunquai che ses temp da juniora è a fin.

Da preschent fraina però na be il coronavirus ses mintgadi da tennis, ma era ina blessura. Larissa Tschenett stat avant in avegnir intschert, quai che pertutga la cuntinuaziun. Ella stoppia uss spetgar fin ch'ella possia far ils tests medicinals. Sin la via a ses siemi profi da tennis ha la giuvna da Müstair adina puspè gì da morder, ha fatg bleras experientschas, emprendì da tadlar sin ses corp. Ha cun gronda disciplina adina gì cleras finamiras. Uschia era adina cler, da far sper il sport ina scolaziun, ch'ella haja ina segunda opziun, en cas ch'i na vess betg da funcziunar cun il tennis. Il siemi profi sin la Tour da WTA restia, era sche Larissa Tschenett è conscienta quant greva e crappusa che la via è. La schanza ch'ella ha survegnì en giuvens onns, da bandunar patria e famiglia e metter sin la carta sport da prestaziun, prendess ella subit anc ina giada.