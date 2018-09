Uss cumenza il campiunadi en segunda liga per propi, er per las duas equipas engiadinaisas. San Murezzan ed il Cdh Engiadina dattan questa fin d’emna las emprimas partidas a chasa. Las duas equipas cumbattan durant questa stagiun per finamiras differentas. L’equipa da l'Engiadin'Ota vul puspè avanzar en ils playoffs – lura è tut pussaivel, e il Cdh Engiadina vul simplamain restar en segunda liga.

Adina puspè pitschens midaments

Era las fatschas da las equipas da hockey engiadinaisas sa midan adina puspè in zichel. San Murezzan sto per exempel vegnir ora questa stagiun per l’emprima giada dapi tschintg stagiuns senza Gianni Donati. L’anteriur giugader da la liga naziunala A ha terminà sia carriera activa. Da vart dal Cdh Engiadina ha l’equipa da desister sin Diego Del’Andrino. Omadus, Donati sco era Del’Andrino, eran giugaders fitg impurtants per lur equipas e vegnan a mancar en la liga.

San Murezzan è pront per la nova stagiun

Durant las davosas emnas ha San Murezzan pudì trenar tenor giavisch sin la nova stagiun. L’equipa è pronta e cuntenta ch'il nov campiunadi cumenza. Ina buna partenza è impurtanta, alura san ins ch'il trenament durant la stad è stà gist.

Engiadina cun nov capitani

Suenter bleras stagiuns ha Andri Riatsch dà vinavant la fascha da capitani ad Andrea «Dea» Biert. Biert è in nov giugader en il dress dal Cdh Engiadina. Durant si'entira vita da hockeyan ha Biert dà tar San Murezzan.

