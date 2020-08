Dapi l’onn 1970 exista la gruppa da cursa d’orientaziun da Cuira. In pér paucs fanatichers da la cursa d’orientaziun han quella giada fundà la gruppa. Oz è la «OLG Cuira» dentant creschida ad ina da las pli grondas gruppas da quest sport en Svizra. La gruppa ha circa 250 commembras e commembers.

Legenda: Elita dad OL durant il trenament en Engiadina RTR, Roman Dobler

Dapi l’onn da fundaziun da la «OLG Cuira», pia dapi l’onn 1970, datti era adina ina fin d’emna che stat sut l’ensaina da la cursa d’orientaziun. Er quest eveniment festivescha quest’onn sia 50avla ediziun. Per il giubileum radund ha ins tschernì la regiun da l’Engiadina. En la vallada dal sid datti durant questa fin d’emna tschintg cursas aifer da tschintg dis. Il cumenzament da la fin d’emna da cursa d’orientaziun è stada in cursa sur la distanza media en il God da Staz, lura segua ina etappa sin il Bernina, duas etappas da sprint a Schlarigna ed a Samedan e per finir, datti la dumengia anc la cursa roiala sur la distanza lunga en il territori da la Diavolezza.

Giubileum cun novas cartas

Era en l’Engiadina datti ina gruppa da cursa d’orientaziun. Dacurt ha quella pudì preschentar numerusas novas chartas per la cursa d’orientaziun en la regiun. Il giubileum da 50 onns sa uschia vegnir festivà cun questas novas chartas per las valladas dal sid.