La bun'aura ha procurà per blers buns resultads.

Ils organisaturs dal Tir chantunal èn cuntents cun l'andament da la festa. Sco quai che Hubert Tomaschett il manader dal tir ha sincerà sajan els suenter duas fins d'emna exact en il plan.

La pli gronda surpraisa per el saja stà, cura ch’el haja vis che Heidi Diethelm l'olimpionica dal chantun Turgovia saja s’annunziada per sajettar al Tir chantunal grischun. Ella ha sajettà ier a Mustér cun la pistola sin schiba da 25 meters. La grondius'aura haja procurà per blers buns resultads. Uschia haja plirs tiradurs e tiraduras cuntanschì il maximum en differentas categorias.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Regiunal Heidi Diethelm la olimpionica al Tir chantunal

La proxima fin d'emna vegn anc ina giada sajettà sin tut ils 14 stans. La dumengia èn lura ils finals al stan da sajettar da Pardiala.

RR novitads 06:00