Sport regiunal 75 onns US Danis-Tavanasa – dapli ch’in club

Oz, 12:01

Roger Alig

Dapli ch’in club, quai è il motto dal grond FC Barcelona. Mo era l’Uniun sportiva Danis-Tavanasa ha adoptà quai motto. Per il giubileum da 75 onns ha Gabriel Derungs da Danis scrit in cudesch cun il titel «US Danis-Tavanasa – dapli che mo in club da ballape».