Suenter tschintg stagiuns en quarta liga sto l’equipa da l’Engiadina Bassa far il pass aval en tschintgavla liga.

Suenter la sconfitta dad 1:3 encunter l’equipa da Panaduz è cler, che il CB Scuol vegn relegà a la fin da questa stagiun. L’equipa da l’Engiadina Bassa ha da far il pass aval en tschintgavla liga. Gia dapi il principi da la stagiun cumbatta la squadra cunter la relegaziun – questa giada senza success. Scuol dat la proxima stagiun en tschintgavla liga.

Mo trais paris en 17 partidas

Il CB Scuol ha gudagnà fin qua mo trais puncts or da tuttas partidas dal campiunadi en quarta liga. Quai è sa chapescha memia pauc. Uschia na'èsi betg pli pussaivel per Scuol da restar en quarta liga. Gia trais giadas durant las ultimas trais stagiuns è l’equipa sa salvada mo per il nair da l’ungla. A la fin da questa stagiun na tanschi betg pli. Scuol vegn relegà ed ha da prender cumià da la quarta liga.

RR Sportissimo 12:00