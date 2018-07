Var 40 uffants s'han radunads durant quest'emna a Scuol per in champ da trenament da hockey en la halla da glatsch da Gurlaina. Gia per la terza giada ha il trenader dal Cdh Engiadina, Oldrich Jindra, organisà il champ da trenament da hockey en Engiadina Bassa. Uffants surtut da l’Engiadina, dentant er da pli lunsch, han pudì trenar e giugar durant quest'emna a Scuol.

Trenament en il sitg, lura en halla da glatsch

In di durant il champ da trenament cumenzava per solit cun trenament en il sitg. Per vegnir chaud han ils uffants stuì currer in percurs. Sut la batgetta da la passlungista indigena Fabiana Wieser han ils uffants fatg exercizis en il liber. Silsuenter han els pudì trair en la mondura da hockey ed ir sin il glatsch. Trenaders surtut dal Cdh Engiadina han dà tips als uffants e mussà divers trics cun il puck.

Investiziun era en l'atgna partiziun da giuventetgna

Durant il champ da trenament a Scuol emprendan ils uffants co sa cuntegnair sin il glatsch e co dar hockey. La gronda participaziun mussa l’interess vid questa furma da passentar las vacanzas da scola. Per ils uffants è il champ da trenament in midament agreabel da lur mintgadi. E per ils organisaturs senza dubi era ina investiziun en il futur. Forza turna in u l’auter giuvenot era suenter il champ da trenament en la halla da glatsch da Scuol e dat lura ensemen cun ina da las partiziuns da juniors u da giuvens cun il Cdh Engiadina.

