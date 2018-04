La nova stagiun da lutga ha cumenzà bain per Armon Orlik. Orlik ha gudagnà mintga giada ch'el è stà da la partida. La davosa victoria ha Armon Orlik festivà la fin d’emna passada tar la lutga da primavaira a Domat. En la lutga finala ha Orlik gudagnà encunter Sandro Schlegel.

Cun far la lutga e cun gudagnar han ins la conferma ch'il trenament durant ils mais d’enviern era gist. Ussa ha Armon Orlik la conferma ed in bun sentiment per la nova stagiun. E quai è era impurtant. Oravant tut era perquai che la lutga da Schwägalp fa part da sia stagiun, nua ch'el cumbatta per il titel da retg da lutga. La lutga al pe dal Säntis ha quest onn il caracter dad ina lutga federala.

