Armon Orlik è il nov retg dal Grischun

Il lutgader da Maiavilla, Armon Orlik, è vegnì undrà a la notg da sport a Cuira sco sportist grischun da l’onn 2017. Orlik ha gudagnà questa elecziun avant il skiunz Mauro Caviezel e la curridra Jasmin Nunige.

Nominads sco sportist da l’onn e successur dal freeskier Andri Ragettli èn stadas duas sportistas e quatter sportists. La finala ha la giuria (50%) ed il public (50%) dà cleramain ad Armon Orlik las pli bleras vuschs. Il premi per il victur Armon Orlik è dotà cun 10’000 francs.

« Jau sun dal maini che nus avain cun Armon Orlik undrà in meritaivel victur. » Remo Cavegn

president Associaziun grischuna da sport

Onn perfetg per Orlik

Armon Orlik sa mova dapi passa in onn sin in’unda da success. Il lutgader da Maiavilla è in perfecziunist, extrem focusà. Malgrà ch’el ha stuì far dacurt sis emnas pausa pervia d’ina blessura vid la tatona n’ha Orlik betg pers ord ils egls sia finamira da questa stagiun. Per el quinta il temp actual. E la fin d’emna passada ha Orlik demonstrà ch’el ha surmuntà bain sia blessura. A la festa da lutga da la Svizra dal Nordost a Tavau ha Armon Orlik cuntanschì la lutga finala. Il punct culminant da la stagiun è franc la festa d’Unspunnen la fin avust ad Interlaken. Fin lura vul Orlik esser en absoluta top furma. Gartegia quai auda el là tranter ils gronds favurits sin il titel a quella festa cun caracter federal. La festa d’Unspunnen è numnadamain be mintga sis onns.

Segund lutgader

Armon Orlik è suenter Stefan Fausch il 2004 il segund lutgader ch’è vegnì undrà sco sportist grischun da l’onn. Quai titel ha il giuven lutgader da 22 onns merità grazia ad ina stagiun quasi perfetga il 2016. Sper cuntanscher la lutga finala a la festa federala ad Estavayer ha Orlik tranter auter triumfà l’onn passà sin la Schwägalp e sin il Weissenstein. Plinavant ha el gudagnà la festa da la Svizra dal Nordost a Wattwil, la festa chantunala grischuna-glarunaisa a Flem, a la festa glarunaisa-grischuna en Glaruna ed a la festa chantunala da la Turgovia a Märwil.

Vital Albin il newcomer da l’onn

Sper il sportist da l’onn Armon Orlik èn anc ulteriurs sportists vegnids onurads. Il mountainbiker da Tersnaus Vital Albin ha survegnì il premi sco newcomer da l’onn. Gudagnà il titel sco funcziunari/trenader da l’onn 2017 ha Hans Markutt ch’è trenader ed organisatur da turniers da tennis. Paul Schnider è vegnì undrà sco sportist da l’onn cun impediments. Schnider che sesa en la sutga da rodas vala sco in dals megliers tiradurs da pistola en l’Europa. Sco meglra uniun da l’onn è vegnì undrà il OLG Cuira, la gruppa da cursas d’orientaziun.