Surtut ils lutgaders grischuns han lantschà per propi la stagiun da lutga. Il lutgader Armon Orlik ha pudì repeter sia victoria da l'onn passà tar la lutga da primavaira grischuna a Küblis. Orlik ha battì en la lutga finala l'indigen da Fideris Sandro Schlegel. Suenter var trais minutas ha in stich muntà la victoria per Armon Orlik. Sandro Schlegel è la finala daventà terz. Sin segund plaz è Marcel Kuster dad Appenzell.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Regiunal Emprima lutga da l'onn en resgim grischun

RR novitads 18:00