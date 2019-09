La fundaziun engrazia il CB Domat ad in augsegner, in scolast ed in medi. Quels hajan l'onn 1919 prendì si ils giavischs dals giuvenils e fundà in club da ballape. Plinavant saja la suprastanza da la vischnanca da Domat stada fitg impurtanta:

La suprastanza ha gì ina ureglia averta e mirà che il CB Domat ha survegnì a Vial in lieu per far il sport.

Il dachasa dal club da ballape da Domat è dapi lura adina stà en il medem lieu. L'entschatta ha il club dentant betg mo giugà ballape, mabain era giugà hockey l'enviern ed è era s'engaschà culturalmain cun per exempel far teater. Dentant è il CB Domat stà in dals emprims clubs da ballape en il Grischun. Sper chattar per mintga gieu giugaders ed in plaz era plinavant il transport al lieu ina gronda sfida:

2 cassas per fin 3000 aspectaturs

Fin l'onn 1960 purscheva l'areal da sport Vial in plaz da ballape. Alura è in segund plaz, il plaz principal dad oz, vegnì construì. Interessant è, ch'ins ha sper il plaz era construì duas «chasas da cassa», pia dus lieus nua ch'ins pudeva incassar daners dals visitaders. Quai para oz in zichel abstrus, ma sch'ins resguarda il grond dumber dad aspectaturs – als derbis cunter Cuira vegnivan da lez temp fin 3000 persunas – chapeschan ins ils motivs per la bajegiada.

Pliras fasas lungas en 2.liga

Gia enturn 1960 ha il CB Domat giugà per siat onns en suite en segunda liga. Ina fasa da grond success sportiv hai era dà fin ils onns 1970. Alura ha il club dà per bunamain diesch onns successivamain en la 2.ligia. Il club era da lezzas uras anc bler pli survesaivel, sa regorda Walter Frizzoni che fascheva lura part sco giugader da l'emprima equipa.

23 onns ballape da dunnas

Dapi passa 20 onns tutga era l'equipa da dunnas tar il club da ballape. L'onn 1996 han pionieras entschet a trenar e davent da la sessiun 1998/99 han ellas era cumenzà a dar il campiunadi. Bainspert fascheva l'equipa da dunnas cumplainamain part al club. Ozendi giaudan ellas gronda simpatia entaifer il club, di il trenader Daniel Casanova. Quai demussian las autas cifras dad aspectaturs tar ils gieus a chasa.

Insaquants onns eran schizunt avunda bleras giuvnas interessadas vid il ballape, ch'igl ha dà equipas da junioras. Era actualmain datti bain insaquantas giuvnas che dattan bal tar il CB Domat, dentant betg avunda per furmar entiras equipas. Uschia fan lezzas part da las equipas da juniors fin ch'ellas èn en la vegliadetgna da giugar tar las activas.

Legenda: Dapi la sessiun 1996/97 tutga era ina equipa da dunnas tar il CB Domat. La fotografia è dal 2017. MAD, CB Domat dunnas

Fatgs actuals dal club Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Commembers e commembras: 550

Equipas: 20

Juniors e junioras: 300

Trenaders e trenadras: 30

Bainprest puspè en 2.liga?

Ils davos 20 onns ha il club da ballape gudagnà inqual giada il Cup Grischun (2002, 2003, 2010, 2011). La qualificaziun per la runda principala dal Cup Svizzer ed il gieu cunter l'AC Bellinzona (2011) è segiramain era da taxar sco grond success.

En il campiunadi è il CB Domat in zichel daventà ina «equipa d'ascensur»: 2006 han ins dumagnà la promoziun en 2.liga – l'onn pli tard dentant è l'equipa dentant gist puspè vegnida relegada. 2009 alura danovamain il pass en la liga pli auta, quella giada per sis onns. Era il 2018 ha il club puspè fatg il pass, dentant era quella giada ha la relegaziun suandà mo in onn suenter.

Per il mument gioga l'emprima equipa uschia «mo» en terza liga. Il start en il campiunadi da quest onn è dentant gartegià: Cun trais victorias ord trais gieus sa chatta il club dal Vial per il mument a la testa da la tabella.

