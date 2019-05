Duas rundas avant la fin dal campiunadi maina Schlarigna la tabella da quarta liga regiunala cun dus puncts avantatg sin Trun/Rabius. Stuì prender cumià dal cumbat per l'emprim plaz ha la segunda equipa da Schluein Glion ch'ha pers a chasa encunter Panaduz cun 0:2. Ina bella victoria ha l'US Danis-Tavanasa pudì festivar. Ils Sursilvans han gudagnà ordaifer cunter Cuira 97 cun 3:1. Il CB Surses ha pers cunter Razén cun 1:2.

Durant che Schlarigna e Trun/Rabius cumbattan per l'emprim plaz en questa quarta liga regiunala sto il Club da ballape da Laax suenter be ina stagiun puspè far il pass enavos en la 5avla liga regiunala.

USSI resta sin ils chaltgogns a Bogn Ragaz

En la terza liga regiunala ha l'US Schluein Glion gudagnà ordaifer cunter Tusaun Cazas cun 4:1. Cun questa victoria èsi gartegià als Sursilvans da restar sin ils chaltgogns al capo-gruppa Bogn Ragaz ch'ha battì Landquart-Signuradi cun 4:1. Trais rundas avant la fin dal campiunadi maina Bogn Ragaz la tabella cun quatter puncts avantatg sin ils Sursilvans.

Lumnezia cun in pe enavos en quarta liga regiunala

In'ulteriura terrada hai dà per il CB Lumnezia ch'ha pers ordaifer encunter il segund davos da la tabella en la terza liga regiunala, il FC Walenstadt, cun 1:2. Ils Lumnezians che restan a la cua da la tabella han uschia be pli pitschnas schanzas teoreticas da mitschar da la relegaziun en la quarta liga regiunala.

Cuira 97 ha giugà pari 2:2 en il derbi da terza liga cunter il Club da ballape da Domat.

Dira terrada per Cuira 97

En la segunda liga interregiunala ha Cuira 97 pers ordaifer cunter Wil cun 0:1. En la tabella croda la meglra equipa grischuna da ballape cunquai enavos sin il 9avel plaz da la tabella. La reserva sin il stritg munta a sis puncts trais rundas avant la fin dal campiunadi. A la testa da la tabella figurescha Balzers cun dus puncts avantatg sin Kreuzlingen.

Sportissimo 17:00