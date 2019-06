Bogn Ragaz maina avant il davos gieu da campiunadi la tabella cun in punct avantatg sin l’US Schluein Glion. Ils Sursilvans èn dentant da buna speranza ch’i po tuttina anc tanscher per gudagnar il campiunadi 2018/2019. Perquai sto l’equipa dal schef-trenader Alessandro Giacomelli ina gia gudagnar a chasa encunter Valposchiavo Calcio, e da l’auter maun sperar che l’equipa da Domat na perdi betg encunter Bogn Ragaz.

Nus avain anc la schanza dad ir si en la 2. liga, ma i na schai betg sulet en noss mauns, quai è il problem.

Squitsch tar Bogn Ragaz

Il squitsch pudess esser avant quest final tar Bogn Ragaz che veva anc avant in’emna tut las cartas en ils agens mauns. A l’equipa dal chantun Son Gagl han be paucas minutas mancà per la promoziun en la 2. liga. Pir en la 87avla minuta ha Matthias Derungs tuc al 1:0 per Schluein Glion ed uschia manà l’equipa sursilvana enavos en il cumbat per questa promoziun. En il temp supplementar da quest gieu a la testa ha Lars Caduff lura anc tuc al 2:0 ed uschia fatg tut cler.

Jau enconusch intgins giugaders da Domat ed hai er scrit ad els da dar tut en quest davos gieu da campiunadi.

Domat po gidar Schluein Glion sch’i vulan

Che Domat ha ina schanza encunter Bogn Ragaz, da quai è era Corsin Cavegn, il trenader assistent da l’US Schluein Glion persvadì. Vegnan ils da Domat da mussar lur potenzial po questa equipa numnadamain batter mintgin en la 3. liga. Quai ha er Schluein Glion sentì. Ils Sursilvans han numnadamain er pers la fin avrigl a Domat cun 1:3. Ma vul il Club da ballape da Domat insumma anc gudagnar quest davos gieu? La finala na vai per nagut pli per Domat che sa chatta sin il 5avel plaz da la tabella.

plan da gieu e tabella 3. liga dapli , il link avra en ina nova fanestra

Decisiun croda a las medemas uras

La decisiun en il campiunadi da ballape en la 3. liga croda la dumengia, ils 16 da zercladur. Il suentermezdi a las 16:00 uras frunta l’US Schluein Glion a chasa sin Valposchiavo Calcio. A las medemas uras dat er l’actual leader da la tabella Bogn Ragaz a Domat. La segunda equipa sursilvana, il CB Lumnezia ch’è a la cua da la tabella e vegn suenter la stagiun puspè relegà en la 4. liga retschaiva en quest davos gieu a chasa l’equipa da Landquart-Signuradi.

RR actualitad 11:00