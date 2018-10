A Schluein ha Alessandro Giacomelli ina rolla dubla. El n’è betg sulet il schef-trenader da l’equipa, il giuven da 32 onns è magari er sez sin il plaz sco giugader, quai sco attatgader. Giacomelli emprova adina da far quai ch’el manegia ch’i saja il meglier per l’equipa. E malgrà ch’el saja vegnì en Surselva per lantschar ina carriera sco trenader, il pli gugent saja el anc adina sin il plaz sco giugader. Uschè ditg sco el possia anc suenter als giuvens surpiglia el gugent questa rolla dubla, pli tard saja la finamira schon dad esser be pli trenader, uschia Giacomelli.

Cura che Alessandro Giacomelli è sin il plaz vegn l’equipa da l’US Schluein Glion dirigida dals dus trenaders assistents David Caduff e Corsin Cavegn. En mintga cas constat la chemia e la strategia a Schluein. La meglra equipa sursilvana da ballape è numnadamain a la testa da la tabella da terza liga suenter ils emprims nov gieus da campiunadi.

