2. liga interregiunala

Partenza gartegiada per l'equipa da Cuira 97. A chasa a la Ringstrasse gudognan ils Grischuns cun 2:0 cunter Widnau. Suenter ch'i steva da pausa anc 0:0, ha Cuira pudì metter si ina crena en la segunda mesadad. Il 1:0 en la 67avla minuta ha Aleksandar Zarkovic sajettà suenter ina corna. Il 2:0 curt suenter è lura stà in'acziun sursilvana. Rafael Deplazes è stà responsabel per il gol suenter in bel pass da Fabrizio Cavegn.

Cun Carlo Bearth (chapitani), Rafael Deplazes, Fabrizio Cavegn e Lars Caduff han quatter dals tschintg Sursilvans dà davent da l'entschatta. Marino Cavegn è vegnì midà en da pausa.

Proxima sonda gioga Cuira 97 ordaifer cunter Wil.

2. liga regiunala

Per la US Schluein Glion ha il campiunadi cumenzà cun ina terrada. Ordaifer cunter Romanshorn han ils Sursilvans pers cun 0:4. L'equipa dal chantun Turgovia ha sajettà dus gols avant e dus gols suenter pausa.

Vinavant vai per l'equipa dal trenader Mate Lekishvili proxima sonda a chasa cunter Rorschach-Goldach.

3. liga

En 3. liga hai dà ina clera terrada per Trun/Rabius en l'emprim gieu da campiunadi. A chasa han ils Sursilvans pers cun 0:5 cunter Triesenberg.

In meglier cumenzament ha il favurit da gruppa Domat gì. Cunter Sargans hani festivà a chasa ina victoria da 3:1.