En la segunda liga interregiunal ha Cuira 97 giugà la sonda ordaifer pari 1:1 cunter il FC Bazehnheid. Suenter 8 partidas sa chatta Cuira cun 17 puncts a la testa da la tabella. Quai dentant cun sulettamain in punct avantatg sin il FC Kreuzlingen.

Resultats e tabellas da la 2. liga interregiunala Link tar la federaziun da ballape , il link avra en ina nova fanestra

2. liga regiunala

En la segunda liga ha Schluein/Glion gudagnà la dumengia ordaifer cunter il FC Ruggell dal Principadi da Liechtenstein cun 3:2. Per l'US Schluein/Glion èsi la terza victoria da questa stagiun. Cun 9 puncts ord 6 partidas sa chatta la suletta squadra Sursilvana en segunda liga actual sin posiziun trais da la tabella.

Resultats e tabellas da la 2. liga Link tar la federaziun da ballape , il link avra en ina nova fanestra

3. liga regiunala

Per l’emprima giada questa stagiun hai dà la dumengia ina terrada per Domat. Ils da Domat han suenter 4 victorias en seria pers a chasa cunter il FC Triesenberg cun 0:2. Entras la terrada ha Domat er stuì dar giu il plaz 1 en la tabella a la segunda squadra da Cuira. Omaduas equipas han suenter 5 partidas 12 puncts.

In terrada hai percunter dà la sonda per il CB Trun/Rabius en la terza liga. La squadra sursilvana ha pers ordaifer cunter Valposchiavo Calcio cun 2:3. Ils da Trun èn bain ir bainbaud en avantatg cun 1:0 entras in gol dad Ivo Albin ed èn silsuenter vegnir da tegnair il resultat fin la pausa. Entras in culp liber ed ina bella cumbinaziun ha Puschlav dentant pudì volver suenter pausa la partida.

Puschlav è durant l'entira partida stà la pli ferma equipa ed entras in zic fortuna han els anc pudì auzar il resultat sin 3:1. Tschintg minutas avant la fin ha Orlando Monn anc sajettà il 2:3 ord vista da Trun – per dapli n'hai dentant betg pli tanschì. Cun 5 puncts sa chatta la suletta equipa sursilvana en terza liga sin plazza 9 da la tabella.

Resultats e tabellas da la 3. liga regiunala Link tar la federaziun da ballape , il link avra en ina nova fanestra

RR novitads 20:00