L’euforia da primavaira suenter la promoziun en quarta liga è stada gronda. Suenter duas stagiuns en ina liga pli bassa, han ils Lusitanos de Samedan fatg in pass amunt. Suenter l'emprima euforia è uss dentant turnà la realitad e quella è per il mument dira.

Suenter las emprimas tschintg partidas dal nov campiunadi spetgan ils Lusitanos anc adina sin l’emprima victoria. L’equipa cun giugaders cun ragischs en il Portugal ha dà mo ina suletta giada pari, tut las autras partidas ha l’equipa pers.

Situaziun difficila

Era en il trenament emprovan ils trenaders da mussar a lur equipa in gieu pli spert ed intensiv. Quai pretenda la quarta liga. Dentant anc cun pauc success. L’equipa n'è pelvair anc betg arrivada en la quarta liga. I manca anc il ritmus e l’intensitad. Malgrà che ils Lusitanos han tranteren bunas schanzas na grategia betg da far gols. Per il mument è era quai in zichel in problem.

Proxima schanza cunter il CB Surses

Tuts en l’equipa speran che l’emprima victoria da la stagiun vegnia bainbaud. La proxima schanza dad ir per puncts han ils Lusitanos questa fin d’emna. Lura spetga sin l’equipa da l’Engiadin'Ota il gieu cunter il CB Surses. Surses è suenter las emprimas partidas dal nov campiunadi en il champ d’amez da la tabella. Ils Lusitanos èn a la cua.

