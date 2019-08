Partenza gartegiada per Trun/Rabius en 3. liga

Il CB Trun/Rabius ha cumenzà la nova stagiun cun in 0:0 cunter il FC Triesenberg. Per l'equipa promovida da la Cadi è quai segir in bun cumenzament en la stagiun. Oravant tut en la segunda mesadad ha Trun/Rabius mussà ina fitg buna prestaziun ed è stà pli datiers a la victoria che Triesenberg.

Cuntent cun la partenza da campiunadi dastga er Domat esser. Els han gudagnà a chasa cun 2:1 cunter Sargans. Domat ha quest onn la finamira da giugar davanttiers en 3. liga.

Cuira 97 vinavant senza terrada

En il terz gieu da campiunadi ha Cuira 97 per l'emprima giada stuì laschar puncts. A chasa cunter il FC Uzwil ha l'equipa grischuna giugà pari 0:0. Cun 7 puncts ord trais gieus dastga Cuira dentant esser cuntent cun il cumenzament dal campiunadi en la 2. liga interregiunala. Ils dus Sursilvans Carlo Bearth e Rafael Deplazes èn omadus stà davent da l'entschatta sin il plaz per ils Grischuns.

Vinavant vai per Cuira 97 en in'emna cun il gieu ordaifer cunter Bassersdorf.

Partenza malgartegiada per Schluein Glion

En la 2. liga regiunala ha la US Schluein Glion pers l'emprim gieu da campiunadi ordaifer a Romanshorn cun 2:5. Omadus gols per la USSI ha Lars Caduff sajettà. Suenter duas stagiuns en 3. liga giogan ils Sursilvans dapi questa stagiun puspè en 2. liga, quai sco suletta equipa grischuna.

