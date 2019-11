Dals emprims 11 gieus da campiunadi en terza liga ha il CB Trun/Rabius gudagnà quatter. Vitiers han ils Sursilvans anc giugà trais giadas pari. Uschia sa chatta Trun/Rabius suenter la mesadad dal campiunadi amez la tabella cun in avantatg da set puncts sin il stritg ed uschia sin in plaz da relegaziun.

Il mument constat bler

I saja nagina surpraisa ch’i saja ì uschè bain quest atun, di il trenader Donat Albin. L’equipa avevi ina buna basa per far ina buna figura e blera qualitad. I dettia pliras raschuns per quest success, declera Albin. Ina giada saja el losch d’avair in uschè grond cader cun 20 e dapli giugaders fitg equilibrads e lura hajan els dà prioritad ad ina ferma defensiun, e quai saja reussì.

Ussa spetga la pausa d’enviern sin l’equipa da Trun/Rabius. La fin da schaner vul Donat Albin che trenescha l’equipa ensemen cun Philippe Vincenz puspè cumenzar cun ils trenaments. La runda da primavaira cumenza lura ils 29 da mars 2020 ordaifer cunter il FC Triesenberg.

