Cuira 97 ha pudì gudagnar ses gieu da campiunadi en 2. liga interregiunala cunter l'FC Weesen. Els battan ils da Son Gagl cun 2:1. Omadus gols per ils Grischuns ha il defensur Serkan Karamese sajettà. Carlo Bearth ha giugà sco capitani. Er il segund Sursilvan, Rafael Deplazes è stà durant las entiras 90 minutas sin il plaz.

Grazia a la victoria è Cuira 97 da nov sin plaz 2 da la tabella en 2. liga interregiunala.

Prerundas Cuppa svizra

Il Club da ballape Schluein Glion ha gudagnà 4:1 cunter Bischofszell. Quai en il 16avel final da la prerunda per la Cuppa svizra. Ir vai per sa qualifitgar per la runda principala dal 2020/21.

Trun / Rabius cun pli pauc cletg

Legenda: Trun / Rabius ha pers 1:2 cunter ils dad Appenzell. RTR, Pietro Jacomet

Cun 1:2 perdan ils Sursilvans da Trun / Rabius cunter Appenzell. Quai er en il 16avel final da la prerunda per la Cuppa svizra.

