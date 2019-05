A la testa da la quarta liga vegni al duel tranter il CB Schlarigna ed il CB Trun/Rabius. Avess Schlarigna da gudagnar vegni grev per Trun da gudagnar il titel.

Il CB Schlarigna tutga er durant questa stagiun tar las fermas equipas da la quarta liga. L’equipa da l’Engiadin'Ota ha savì ir en la pausa d’enviern sco leader da la quarta liga, ed er durant la runda da primavaira n'ha il CB Schlarigna anc mai pers.

Il leader ha da mussar sia classa

Sco leader va il CB Schlarigna er en la partida encunter il CB Trun/Rabius. Actualmain emporta il avantatg da Schlarigna tschintg puncts sin Trun/Rabius.

Gia uss è cler: Avess Schlarigna da gudagnar la partida cunter Trun/Rabius vegni fitg grev da bittar l’equipa anc dal tron. Lura gudogna l’equipa engiadinaisa cun fitg gronda probabladad il titel da campiun en quarta liga.

Datiers a la promoziun gia la stagiun passada

Durant ils ultims onns era il CB Schlarigna stà bun da sa etablir tranter las meglras equipas da la quarta liga. Las ultimas duas stagiuns è l’equipa adina stada sin la segunda plazza. La stagiun vargada ha il CB Schlarigna manchentà la promoziun be per in solit punct.

Durant questa stagiun duai quai vegnir auter: Il CB Schlarigna vul gudagnar il titel e far uschia il pass puspè en la terza liga.

Sportissimo 17:05