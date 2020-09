Dapi il fanadur è Pavel Leden il nov trenader dal Club da ballape da Scuol. Igl è stà ina casualitad ch'il trenader d’origin Tschec lavura en la regiun e che el è vegni en contact cun il CB. Suenter ina visita ad in dals trenaments ha Leden ch'era sez giugader da professiun decidì da surpigliar la batgetta tar il CB Scuol. Ed uschia è turnà nov schlantsch en l’equipa da l’Engiadina Bassa.

Viver avant quai ch’ins pretenda dals giugaders

Sut la batgetta da Pavel Leden paran ils giugaders dal CB Scuol puspè dad avair dapli gust vi dal trenament e vi dal dar ballape. Il nov trenader pretenda insatge da sia equipa. Sez dat er el il pussaivel per far en mintga trenament in zap enavant. El è persvadì che l’equipa è buna da sa sviluppar enavant, sche ella è pronta dad ir la via cun el.

Emprima partida da chasa

La premiera da la nova stagiun en tschintgavla liga ha il CB Scuol pers cun 1:3 encunter Mladost da Cuira. Per l’emprima partida da chasa, ha l’equipa che dat sin la plazza Gurlaina, prendì avant insatge. Ella vul mussar encunter Tusaun Cazas tgi ch'è il patrun chasa. A media vista ha l’equipa da Scuol la promoziun en mira. Suenter questa stagiun vul la squadra puspè turnar en quarta liga, la liga nua che ella era da chasa fin avant duas stagiuns.