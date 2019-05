Era per il CB Scuol cumenza la fin d’emna la runda da primavaira. Quella duess gartegiar uschè bain sco la runda d’atun.

A la fin da la stagiun passada è il CB Scuol vegni relegà da la quarta en tschintgavla. Per l’equipa da l’Engiadina Bassa è quai stà ina nova partenza. Suenter divers onns nua ch'els èn mo per paucas sa pudì salvar en la quarta liga è l’equipa vegnida relegada avant in onn. En tschintgavla liga ha l’equipa sco emprim stuì chattar sia rolla. Quai è gartegià fin qua dretg bain. Il CB Scuol è cumpetitiv e sa dar en la part sura da la tabella.

Empruvar da dar da primavaira sco d’atun

La emprima mesadad dal campiunadi en tschintgavla liga e gartegiada. Ils da Scuol han pers mo duas dad otg partidas da la runda d’atun ed èn uschia davanttiers da la partida. La runda da primavaira dess uss gartegiar medem bain sco la runda d’atun.

Gia durant l’emprima partida da la runda da primavaira s’entaupa il CB Scuol cun la AC Bregaglia. La partida encunter l’equipa dal Grischun dal Sid ha era in zichel la tempra dad ina partida da derbi. Ils gieus encunter Bregaglia èn tradiziunalmain partidas pli emoziunalas sco las autras.

RR sportissimo 17:00